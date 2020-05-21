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Новости Одессы и Одесской области

Україна ще декілька місяців буде виходити з карантину – Аваков

Україна ще декілька місяців буде виходити з карантину – Аваков

Ще декілька місяців, поки не буде вакцини та протоколів лікування, які гарантують у 99,9% хворих одужання, українці мають виходити з карантину обережно.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє Урядовий портал.

– Україна виходить із ситуації з коронавіросную інфекцією досить достойно тому, що ми вчасно вжили правильні заходи та ввели карантин. Також треба подякувати тим, хто тримає дисципліну та медикам. З 25 травня будуть подальші послаблення карантину. Ще послаблення будуть з 1 червня, але в цілому декілька місяців ми будемо жити в режимі «м’яких кроків». Поки в нас не буде вакцини, не буде чіткого протоколу лікування, ми маємо бути дуже обережними, – сказав Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ підкреслив, що поступово відкриваються пункти пропуску на кордонах з ЄС. Було прийнято рішення про відкриття 66 пунктів пропуску на кордоні з Республікою Польща, Угорщиною, Словацькою Республікою, Румунією та Республікою Молдова.

– У нас двосторонні відносини з нашими партнерами і ми дивимося, які там правила і крок за кроком відкриваємо пункти пропуску. Але зараз їхати в Румунію або Польщу може тільки той, хто має паспорт цієї країни або посвідку на проживання. Ми очікуємо, що цей режим зміниться десь у середині липня і ми зможемо відновитися в повному обсязі, – зауважив Арсен Аваков.

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