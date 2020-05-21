Как одесситам добраться на работу: на самокате, пешком и в маршрутке с закрытыми шторами

Послабление карантина увеличило армию граждан, отправляющихся на работу. Но общественный транспорт продолжает работать с ограничениями, в режиме карантина. Из-за этого противоречия возникают огромные пробки на дорогах от частного транспорта, недовольство пассажиров маршруток, трамваев и троллейбусов, а также другие проблемы. Мы решили рассказать о том, как сегодня добираются на работу одесситы, на примере некоторых сотрудников нашей редакции. Ведь мы так же, как и все, пользуемся транспортом и продолжаем выпускать газеты в режиме карантина, хотя и несколько ослабленного.

Полупустые салоны и разбитые троллейбусы

Общую нервозность начала карантина накалило введение ограничений работы городского транспорта. Что значит — не более 10 человек в салоне! А если я на работу опаздываю?

Особенно осложнилась жизнь потенциальных пассажиров, когда в транспорт стали пускать только по служебным удостоверениям. На трамваях, троллейбусах, маршрутках появились таблички «спецтранспорт». При этом количество маршрутов сократили. Да и водителей на работу вышло меньше — живущие в пригородах просто не смогли доехать до Одессы. На остановках выстраивались пугающие очереди. А некоторые особо экзальтированные граждане и на рельсы трамвайные ложились, и лобовые стекла ни в чем не повинным троллейбусам били, и потасовки устраивали.

Спецтранспорт и здоровый образ жизни

В таких экстремальных условиях поневоле задумаешься об альтернативных способах передвижения по городу. Тем более что многие из них вполне соответствуют нормам здорового образа жизни. И с физической формой, и с настроением в этом случае все будет в порядке — не надо в нервной очереди на транспорт толкаться, а затем в душном салоне пот под маской утирать.

Дизайнер Наталья от «Дома мебели» в редакцию на улицу маршала Говорова отправляется на электросамокате.

— Сегодня самокат — самый оптимальный вид транспорта. Собственно говоря, я и до карантина на нем на работу ездила. Ведь наш городской транспорт с его давкой для людей не предназначен. На работу добираюсь за 15 минут. Автомобилисты вежливо объезжают. Правда, сейчас движение на дорогах стало более оживленным — соответственно, и выхлопных газов больше. На самокате на работу буду ездить и после карантина — летом набитые потные маршрутки станут и вовсе невыносимы.

Ольга со Слободки на работу идет пешком.

— Пока позволяет физическая форма, хожу пешком. Иду по линии 208-й маршрутки. Когда посмотришь, что творится на остановках, желания пользоваться общественным транспортом не возникает. К тому же в самих маршрутках карантинные меры никто не соблюдает. Количество пассажиров не контролируют, многие едут стоя. Поэтому решила маршрутками не пользоваться — не уверена, что наша медицина мне поможет, если подхвачу инфекцию. Искала разные маршруты, пока нашла оптимальный. На дорогу уходит 1,5 часа. И обратно — столько же. Жаль, конечно, потраченного времени, но, возможно, я изменю к этому свое отношение. Выхожу из дома пораньше, чтобы на работу прийти вовремя. После первых таких походов была крепатура, сейчас прошла. Многие жалуются, что поправились на карантине, а вот мне удалось этого избежать — полезно ходить пешком при сидячей работе. К тому же и погода в основном хорошая. К карантинным мерам отношусь ответственно — когда иду, маску снимаю, но, подходя к скоплению людей, надеваю вновь.

Системный администратор Олег добирается с Молдаванки. А свои поездки на работу велосипедом считает спортивной тренировкой после зимы.

— За 30 минут на работу можно прийти пешком. Но есть у меня и спецтранспорт — велосипед. На нем дорога занимает минут 15. В наше время велосипед стал самым безопасным видом транспорта — пока едешь, вирус не успеваешь подхватить. К тому же удовольствие от поездки получаешь.

С документами и без, в масках и перчатках

Тем, кто личным средством передвижения не обзавелся и к длительным пешим переходам привыкать не захотел, добраться на работу оказалось сложнее. Им для своевременного прибытия в редакцию оказались необходимы документы, дающие право на проезд, защитные маски, а еще — отзывчивые друзья и коллеги.

Корректор Ирина добирается на работу с 1-й ст. Черноморской дороги.

— Еду 10-м троллейбусом либо 208-й маршруткой — что раньше подойдет. Ждать иногда приходится минут 15. Документы, дающие право на проезд, спрашивают лишь в троллейбусе. А вот в масках все пассажиры должны быть обязательно. Свободных мест в маршрутке достаточно. Но говорят, что на отрезке от железнодорожного до автовокзала салон набит битком. Наверное, поэтому и шторы на окнах в маршрутках стараются не открывать — чтобы возможные нарушения в глаза не бросались.

Редактор газеты Диана сначала едет трамваем до Красного Креста, а оттуда — пешком в редакцию.

— В трамвае требуют документы. У меня есть — проблем никаких. А вот пенсионерам сложнее. На вопрос: «Документы есть?» отвечают: «А как же?», стремительно заходят в вагон, буквально отталкивая водителя, и быстро садятся. Одна девушка-водитель требовала, чтобы без документов не заходили, так ее несколько раз обругали. И еще одна деталь: удостоверение мое так никто и не прочитал. То есть можно вложить в файлик любой документ с печатью — и сойдет. Трамваи ходят хорошо — свободные места почти всегда есть. Был еще забавный (или не очень?) случай. В разгар карантина в трамвай зашли два неопрятных гражданина в новеньких бело-голубых масках. Водитель спросила их о документах. И они ответили, что документы есть, ничего не предъявив. В руках — огромные пакеты с бутылками, скорее всего, собранными на улице. Спрашивается, зачем нужен вообще этот цирк с документами?

Марину, работающую в рекламном отделе, с Ленпоселка на работу иногда привозит сотрудник.

— Не всегда удобно просить подвезти, поэтому приходится пользоваться 201-й маршруткой. Работали они с самого начала карантина — ведь в нашем районе это единственный вид общественного транспорта. Ходят маршрутки хорошо. Но если в начале карантина в салоны запускали строго 10 человек, то сегодня они битком набиты. Правда, все в масках. Кое-кто даже в перчатках. А когда как-то, зайдя в салон, человек не захотел маску надевать, водитель при поддержке других пассажиров все же заставил его это сделать. Документы на проезд в маршрутках не требуют. А вот в 10-м троллейбусе предъявить пришлось.

Верстальщик Наталья оказалась отрезана от города — добираться на работу ей приходится с жилмассива «Седьмое небо», расположенного в районе рынка «7-й километр».

— Живем мы, по сути, в Овидиопольском районе. И маршрутки у нас стали ходить совсем недавно — после того, как вновь начал работу промтоварный рынок на 7-м километре. А раньше, чтобы во время карантина попасть на работу, люди, собравшись на остановках, кооперировались по 15 человек и частными микроавтобусами доезжали до Селекционного института или «Эпицентра», где уже ходит общественный транспорт. Если повезет — подвезут друзья. А кому-то и пешком приходилось идти.

Сегодня в Одессе увеличено и число городских автомаршрутов, и количество транспорта. Так что добираться на работу жителям различных районов города и даже некоторых пригородов стало гораздо проще. С 22 мая работу городского транспорта правительство обещает возобновить полностью. Забитые маршрутки тогда, вполне возможно, дополнят переполненные трамваи и троллейбусы. А граждане будут опаздывать на работу не из-за отсутствия транспорта, а застряв в «пробках». Так, может, действительно горожанам стоит задуматься об альтернативных способах передвижения по городу? В нашей редакции в период строгого карантина опозданий практически не было. Правда, в редакцию приезжали только по необходимости и далеко не все сотрудники.

Фото: Kiplinger

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.