Стало известно, сколько денег потратили в Одесской области на борьбу с коронавирусом и сколько сделали тестов

Всего в Одесской области на борьбу с коронавирусной инфекцией было направлено в бюджеты городов, районов и местных ОТГ более 449 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.
В частности, исходя из опубликованной инфографики было закуплено:
– медикаментов: на сумму 28,2 млн. гривен;
– средств индивидуальной защиты: на сумму 54,5 млн. гривен;
– средств дезинфекции: на сумму 14,8 млн гривен;
– медоборудования: на сумму 85,8 млн гривен.
Сейчас в течение суток в Одесской области делают более 500 тестов на COVID-19. Всего за время пандемии в области сделали около 14 тысяч тестов.
Инфографика: Одесская ОГА