Стало известно, сколько денег потратили в Одесской области на борьбу с коронавирусом и сколько сделали тестов

Хроники коронавируса: адаптивный карантин и частичное открытие ботсада По состоянию на вечер 20 мая в Украине подтверждено 19 230 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 564 летальных, а выздоровевших – 5 955. В Одесской области подтвердили 792 случая заражения. ПОДРОБНЕЕ

Хроники коронавируса: штрафы ночным клубам и восстановления работы церквей По состоянию на вечер 19 мая в Украине подтверждено 18 876 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 548 летальных, а выздоровевших – 5 632. В Одесской области подтвердили 784 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ