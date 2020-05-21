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Новости Одессы и Одесской области

Стало известно, сколько денег потратили в Одесской области на борьбу с коронавирусом и сколько сделали тестов

Стало известно, сколько денег потратили в Одесской области на борьбу с коронавирусом и сколько сделали тестов

Всего в Одесской области на борьбу с коронавирусной инфекцией было направлено в бюджеты городов, районов и местных ОТГ более 449 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

В частности, исходя из опубликованной инфографики было закуплено:

– медикаментов: на сумму 28,2 млн. гривен;

– средств индивидуальной защиты: на сумму 54,5 млн. гривен;

– средств дезинфекции: на сумму 14,8 млн гривен;

– медоборудования: на сумму 85,8 млн гривен.

Сейчас в течение суток в Одесской области делают более 500 тестов на COVID-19. Всего за время пандемии в области сделали около 14 тысяч тестов.

Инфографика: Одесская ОГА

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