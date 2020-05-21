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Новости Одессы и Одесской области

Пункты пропуска через границу в Украине откроются 22 мая: в какие страны можно поехать?

Пункты пропуска через границу в Украине откроются 22 мая: в какие страны можно поехать?

В пятницу, 22 мая, Украина откроет 66 пунктов пропуска через границу. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров 20 мая.

Пункты пропуска откроют с теми странами, где сохраняется стабильная эпидемическая ситуация. Это Молдова, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия.

Напомним, что с пятницы, 22 мая, будет принят ряд смягчений карантина. Правительство приняло решение разрешить движение городского и пригородного наземного транспорта, а также проведение спортивных соревнований без зрителей. Смогут открыться отели, кроме хостелов. Работу гостиниц разрешили без работы ресторанов и бассейнов. Смягчена возможность проведения служб в храмах: можно будет проводить службы из расчета один человек на 10 квадратных метров, которые могут находиться в храмах и церквях.

Фото: liga.net

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