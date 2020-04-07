Хроники коронавируса: Одесса на карантине и новые аппараты ИВЛ

По состоянию на вечер 6 апреля в Украине подтверждено 1462 случая заражения коронавирусом COVID-19 из них 45 летальных, а выздоровевших – 28. В Одесской области подтвердили 32 случая заражения.
- В Одесской области подтвердили еще 2 случая COVID-19. Всего 32 инфицированных в области. Детали по ссылке…
- Улицы в Одессе перешли на еще более сложную жизнь — с усиленным карантинным режимом. Детали по ссылке…
- Двое в масках и с собакой — такая «картинка дня» наблюдается в зонах отдыха в центре города в период усиления карантинного режима. Детали по ссылке…
- В Одессу закупили 8 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Новое оборудование позволяет проводить искусственную вентиляцию легких у пациентов с тяжелыми осложнениями COVID-19. Детали по ссылке…
- В Украине запустили мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции. Его неиспользования приравниваться к нарушению режима и повлечет наложение штрафов. Детали по ссылке…
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