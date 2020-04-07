В Україні запустили мобільний додаток для контролю режиму обсервації та самоізоляції

Мобільний застосунок для контролю режиму обсервації та самоізоляції запущено, його невикористання прирівнюватиметься до порушення режиму та спричинить накладення штрафів, повідомив віце-прем’єр міністр.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телеканалу “Україна 24”, пише Інтерфакс-Україна.

– Протягом дня упродовж 14 днів людині надходитиме до десяти push-повідомлень. Потрібно буде зробити своє фото, і під час здійснення фотографії вмикатиметься геолокація. Якщо буде порушений режим карантину, а невикористання застосунку, по суті, буде порушенням режиму карантину, то вже існують певні врегульовані суми штрафів, які людині потрібно буде заплатити, – заявив Федоров.

Міністр цифрової трансформації також зазначив, що наразі є три цільові аудиторії програми: люди, які повернулися з-за кордону та підлягають обсервації; хворі й ті, хто перебуває на домашньому лікуванні, а також особи з підозрою на коронавірусну хворобу.

Фото: 24 канал

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