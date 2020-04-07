На Одещині підтвердили ще 2 випадки COVID-19: загалом 32 інфікованих

На Одещині підтверджено ще два випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.

Лабораторний центр МОЗ у Одесі отримав позитивні аналізи на коронавірус у мешканки Одеси 1968р.н. та мешканки Кілійського району 1975р.н.

Перша жінка за межі країни не виїжджала, а друга пацієнтка — нещодавно повернулася з США.

Обидві хворі знаходяться у лікарні та отримують симптоматичне лікування.

На даний момент на Одещині зареєстровано 32 лабораторно підтверджених випадки захворювання COVID-19.

Фото: 24 канал

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