На Одещині підтвердили ще 2 випадки COVID-19: загалом 32 інфікованих

На Одещині підтверджено ще два випадки захворювання на COVID-19.
Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.
Лабораторний центр МОЗ у Одесі отримав позитивні аналізи на коронавірус у мешканки Одеси 1968р.н. та мешканки Кілійського району 1975р.н.
Перша жінка за межі країни не виїжджала, а друга пацієнтка — нещодавно повернулася з США.
Обидві хворі знаходяться у лікарні та отримують симптоматичне лікування.
На даний момент на Одещині зареєстровано 32 лабораторно підтверджених випадки захворювання COVID-19.
Фото: 24 канал
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