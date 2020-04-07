Двое в масках и с собакой: зоны отдыха в центре Одессы — на усиленном карантинном режиме

Двое в масках и с собакой — такая «картинка дня» наблюдается в зонах отдыха в центре города в период усиления карантинного режима. Пройдемся?
Одесситы шутить не разучились. Завидев мой фотоаппарат, пожилой одессит на бульваре Жванецкого, поинтересовался: «Исторические кадры фиксируете? У нас теперь все эти дни в историю войдут!..»
Да, вероятно. Кстати, что сегодня на бульваре? На детской площадке — ни одного человека. Зато появились люди, которые делают здесь зарядку. Бульвар стал заметно пустыннее. За редким исключением, только так: или те самые «двое в маске с собакой», или люди с колясками. Работают две кофемашины.
Следуем дальше. Уголок старой Одессы поражает полным отсутствием людей. Ни одного человека я не увидела. Совершенно непривычная картина: ни одного человека и на отреставрированной Колоннаде (бельведере).
На Приморском бульваре — тоже почти никого, за исключением нескольких человек, которые все же решаются погреться на апрельском солнышке, да еще и без масок. Провал с «дырой» на Приморском бульваре, сразу за Колоннадой, о котором мы рассказывали еще в феврале, по-прежнему стыдливо прикрыт поддоном с оградительной лентой.
Бульвар патрулируется. Почти никого — в Греческом и Стамбульском парках. Детская мега-площадка пустынна. В зонах отдыха в центре города вообще преобладает какая-то давящая тишина и пустота.
Театральная площадь. Тут всего пару человек на скамейках. Скамейки рядом с Английским клубом совершенно свободны.
Ося и Киса в Горсаду «офигевают» от отсутствия людей. Кисе никто не бросает мелочь в шляпу. Парочка скамеек все же может «похвастаться», что на них-таки присели. Совершенно пусто в Летнем театре.
Соборка тоже опустела. Еще совсем недавно, как мы рассказывали, здесь наблюдалось какое-то оживление. Теперь нет и его. Сбежали даже шахматисты-шашисты. Но при этом на детской площадке, которая перекрыта оградительной лентой и где висит объявление о запрещении ею пользоваться, одесситка все же решила порадовать ребенка пребыванием на качельках-карусельках…
Таки усиленный карантинный режим в местах отдыха в центре города, скажу я вам…
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