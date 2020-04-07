Двое в масках и с собакой: зоны отдыха в центре Одессы — на усиленном карантинном режиме

Двое в масках и с собакой — такая «картинка дня» наблюдается в зонах отдыха в центре города в период усиления карантинного режима. Пройдемся?

Одесситы шутить не разучились. Завидев мой фотоаппарат, пожилой одессит на бульваре Жванецкого, поинтересовался: «Исторические кадры фиксируете? У нас теперь все эти дни в историю войдут!..»

Да, вероятно. Кстати, что сегодня на бульваре? На детской площадке — ни одного человека. Зато появились люди, которые делают здесь зарядку. Бульвар стал заметно пустыннее. За редким исключением, только так: или те самые «двое в маске с собакой», или люди с колясками. Работают две кофемашины.

Следуем дальше. Уголок старой Одессы поражает полным отсутствием людей. Ни одного человека я не увидела. Совершенно непривычная картина: ни одного человека и на отреставрированной Колоннаде (бельведере).

Уголок старой Одессы поражает полным отсутствием людей. Уголок старой Одессы поражает полным отсутствием людей. Уголок старой Одессы поражает полным отсутствием людей. Уголок старой Одессы поражает полным отсутствием людей. Уголок старой Одессы поражает полным отсутствием людей.

На Приморском бульваре — тоже почти никого, за исключением нескольких человек, которые все же решаются погреться на апрельском солнышке, да еще и без масок. Провал с «дырой» на Приморском бульваре, сразу за Колоннадой, о котором мы рассказывали еще в феврале, по-прежнему стыдливо прикрыт поддоном с оградительной лентой.

Бульвар патрулируется. Почти никого — в Греческом и Стамбульском парках. Детская мега-площадка пустынна. В зонах отдыха в центре города вообще преобладает какая-то давящая тишина и пустота.

Театральная площадь. Тут всего пару человек на скамейках. Скамейки рядом с Английским клубом совершенно свободны.

Ося и Киса в Горсаду «офигевают» от отсутствия людей. Кисе никто не бросает мелочь в шляпу. Парочка скамеек все же может «похвастаться», что на них-таки присели. Совершенно пусто в Летнем театре.

Соборка тоже опустела. Еще совсем недавно, как мы рассказывали, здесь наблюдалось какое-то оживление. Теперь нет и его. Сбежали даже шахматисты-шашисты. Но при этом на детской площадке, которая перекрыта оградительной лентой и где висит объявление о запрещении ею пользоваться, одесситка все же решила порадовать ребенка пребыванием на качельках-карусельках…

Таки усиленный карантинный режим в местах отдыха в центре города, скажу я вам…

В исторической части Одессы во время карантина обитает очень мало людей. В исторической части Одессы во время карантина обитает очень мало людей. В исторической части Одессы во время карантина обитает очень мало людей. В исторической части Одессы во время карантина обитает очень мало людей. В исторической части Одессы во время карантина обитает очень мало людей.

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