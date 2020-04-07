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Новости Одессы и Одесской области

В Одесу закупили 8 нових апаратів штучної вентиляції легень (фото)

В Одесу закупили 8 нових апаратів штучної вентиляції легень (фото)

Сьогодні, 7 квітня, Одеська міська клінічна інфекційна лікарня отримала вісім сучасних апаратів Newport для штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

– З урахуванням обладнання, що надійшло сьогодні, у наших стаціонарах є 83 апарати ШВЛ. У найближчі дні очікуємо поставку ще двох апаратів експерт-класу, придбаних меценатами, – зазначив Геннадій Труханов.

Апарати ШВЛ експерт-класу вартістю 1,2 млн гривень кожен закуплені містом за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 9,6 млн гривень.

Нове обладнання дозволяє проводити штучну вентиляцію легенів у пацієнтів з важкими ускладненнями COVID-19.

Апарати можуть бути адаптовані до конкретного пацієнта, забезпечуючи кисневу підтримку в індивідуальному режимі, незалежно від ступеня пошкодження легенів, ваги і віку пацієнта.

Нові апарати ШВЛ будуть встановлені в боксованому відділенні інфекційної лікарні, де зараз завершується розводка кисню на 40 додаткових реанімаційних місць.

Наразі в інфекційній лікарні, з урахуванням нової поставки, є в наявності 19 апаратів ШВЛ, з них 14 – експерт-класу.

Також минулого тижня представники соціально відповідального бізнесу придбали для медзакладів Одеси п’ять апаратів ШВЛ: по два апарати – для міських клінічних лікарень №1 і №10 і один – для пологового будинку №2, який є базою для госпіталізації вагітних і породіль з респіраторними інфекціями.

Наразі в інфекційній лікарні є в наявності 19 апаратів ШВЛ
Наразі в інфекційній лікарні є в наявності 19 апаратів ШВЛ
Наразі в інфекційній лікарні є в наявності 19 апаратів ШВЛ
Наразі в інфекційній лікарні є в наявності 19 апаратів ШВЛ
Наразі в інфекційній лікарні є в наявності 19 апаратів ШВЛ
Наразі в інфекційній лікарні є в наявності 19 апаратів ШВЛ
Наразі в інфекційній лікарні є в наявності 19 апаратів ШВЛ

Фото: ОМР

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