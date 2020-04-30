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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: дезинфекция подъездов и майские праздники дома

Хроники коронавируса: дезинфекция подъездов и майские праздники дома

По состоянию на вечер 30 апреля в Украине подтверждено 10 406 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 261 летальных, а выздоровевших – 1238. В Одесской области подтвердили 277 случаев заражения.

  • Министерство здравоохранения призывает украинский воздержаться от посещения массовых мероприятий и отпраздновать майские праздники дома, чтобы не допустить критического распространение коронавируса в Украине. Детали по ссылке…
  • В то время как коронавирусная паника в городе кажется, что идет на спад, сотрудники ЖКС ежедневно дезинфицируют специальным средством подъезды и объекты поблизости, с которыми контактируют жильцы. Детали по ссылке…
  • Гордепартамент здравоохранения опубликовал обновленный график работы лечебно-профилактических учреждений в майские праздники. Детали по ссылке…
  • Украина установила мировой антирекорд по уровню инфицирования медиков коронавирусом. Лидером этой печальной статистики стал город Подольск – на севере Одесской области. Детали по ссылке… 

 

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