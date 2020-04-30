Хроники коронавируса: дезинфекция подъездов и майские праздники дома

Вспышка коронавируса в Подольске: в поисках нулевого инфицированного и ожидание пакета по COVID-19 Украина установила мировой антирекорд по уровню инфицирования медиков коронавирусом. Лидером этой печальной статистики стал город Подольск – на севере Одесской области. Медработники составили там, практически, половину всех зараженных. Что послужило причиной резкого всплеска инфицирования подольских медиков, насколько сегодня они и их пациенты обеспечены средствами защиты и лекарствами, выясняла «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Хроники коронавируса: открытие рынков и количество бракосочетаний По состоянию на вечер 29 апреля в Украине подтверждено 9 866 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 250 летальных, а выздоровевших – 1 103. В Одесской области подтвердили 261 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ