Хроники коронавируса: дезинфекция подъездов и майские праздники дома

По состоянию на вечер 30 апреля в Украине подтверждено 10 406 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 261 летальных, а выздоровевших – 1238. В Одесской области подтвердили 277 случаев заражения.
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