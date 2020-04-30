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Новости Одессы и Одесской области

«Не расслабляемся»: как дезинфекторы обрабатывают подъезды одесских домов? (фото)

«Не расслабляемся»: как дезинфекторы обрабатывают подъезды одесских домов? (фото)

В то время как коронавирусная паника в городе кажется, что идет на спад, сотрудники ЖКС ежедневно дезинфицируют специальным средством подъезды и объекты поблизости, с которыми контактируют жильцы.

В 11 утра на улице Дальницкой наш корреспондент встретился с дезинфекторами – сотрудниками ЖКС «Хмельницкий» в защитных комбинезонах, респираторами и баллонами за спиной. Как сообщил нам директор Департамента городского хозяйства  Дмитрий Жеман, подъезды обрабатывают «Санидезом». Это раствор, который рекомендовали использовать в Лабораторном центре для санитарной обработки подъездов ещё в начале карантина. В состав средства входит хлор, однако он не является чистой хлоркой.

– На сегодняшний день ничего в схеме обработки подъездов не поменялось. Средство «Санидез» безопасно для жителей подъездов и, как нас заверили, отлично справляется с бактериальными и вирусными инфекциями на любых поверхностях, – рассказал мастер по текущему ремонту ЖКС «Хмельницкий» Евгений Катан.

Используют для распыления спецсредства мотоопрыскиватель. В него вмещается 10 литров и хватает на несколько подъездов, в зависимости от этажности.

– Отлично распыляет, но шумит. Бывало, что во время обработки выходили жильцы и жаловались на шум, потому что в квартире спят малыши. Но такое редко, обычно все относятся с пониманием, – рассказал дезинфектор Вячеслав.

Мужчины дезинфицируют подъезды ежедневно.
Мужчины дезинфицируют подъезды ежедневно.
Мужчины дезинфицируют подъезды ежедневно.
Мужчины дезинфицируют подъезды ежедневно.
Мужчины дезинфицируют подъезды ежедневно.

Дезинфекцию начали с 10 этажа. Жильцы дома уже привыкли к шуму в подъезде по утрам и не выходят. И правильно делают: мотоопрыскиватель поднимает много пыли.

Коллега Вячеслава Виталий ходит с механическим опрыскивателем.

– Весьма удобный и вообще бесшумный. «Накачал» – и хватает на весь подъезд, – рассказал он.

Так, общими усилиями, примерно, за 15 минут дезинфекторы справились с одним подъездом и перешли к следующему. Продезинфицировав и его, Вячеслав и Виталий распыляют «Санидез» на мусорные контейнеры, потому что люди прикасаются к ручкам.

Дезинфекторы обрабатывают также и мусорные баки.
Дезинфекторы обрабатывают также и мусорные баки.
Дезинфекторы обрабатывают также и мусорные баки.

– Так мы ходим в подъезды и обрабатываем. Не расслабляемся – работаем ежедневно. И надеемся, что это убережет одесситов от инфекции, – сказал мастер Евгений Катан.

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