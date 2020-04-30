Майские праздники: как в Одессе будут работать медучреждения (график)

Амбулаторные медучреждения — Центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические Центры и поликлиники — должны работать по следующему графику:

1 мая, пятница — выходной,

2 мая, суббота — рабочий день по графику субботы,

3 мая, воскресенье — выходной,

4 мая, понедельник — рабочий день,

5 мая, вторник — рабочий день,

6 мая, среда — рабочий день,

7 мая, четверг — рабочий день,

8 мая, пятница — рабочий день,

9 мая, суббота — выходной,

10 мая, воскресенье — выходной день,

11 мая, понедельник — рабочий день по графику субботы.

Работа стационаров городских лечебно-профилактических учреждений в праздничные и выходные дни не изменится.

Служба экстренной медицинской помощи «103», пункты неотложной стоматологической помощи и травмпункты будут открыты каждый день круглосуточно.

Кроме того, каждый день круглосуточно автомобиль городской службы неотложной медицинской помощи будет выезжать на вызовы. Также в майские праздники желающих будут консультировать по телефонам: 15-50 (со стационарных телефонов) и 0-800-50-15-50 (с мобильных).

Адреса круглосуточных травматологических пунктов в Одессе:

– Лидерсовский бульвар, 11 — городская больница №5;

– ул. Болгарская, 38 — консультативно-диагностический Центр ГКБ №1;

– пр-т Добровольского, 100 — консультативно-диагностический Центр №29;

– ул. Академика Воробьева, 5 — ГКБ №11.

Экстренная хирургическая помощь детям предоставляется круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Академика Воробьева, 3.

Неотложная стоматологическая помощь оказывается круглосуточно по адресам:

– Люстдорфская дорога, 86-а — городская стоматполиклиника №3;

– ул. Академика Заболотного, 27 — городская стоматполиклиника №5.

Отметим, что во время карантина медучреждения Одессы оказывают только ургентную медицинскую помощь.

При появлении симптомов респираторной инфекции нужно незамедлительно позвонить своему семейному врачу или на «горячую линию»:

15-50 — бесплатно со стационарных телефонов;

0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.

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МВД также объявили об изменениях графика на период майских праздников. Расписание можно посмотреть на фото:

Фото: Odessa.online

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