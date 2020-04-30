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Новости Одессы и Одесской области

У Мінздоров’я закликали одеситів відзначати травневі свята вдома

У Мінздоров’я закликали одеситів відзначати травневі свята вдома

Міністерство охорони здоров’я закликає українців утриматися від відвідування масових заходів та відсвяткувати травневі свята вдома, щоб не допустити критичного поширення коронавірусу в Україні.

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу МОЗ, пише Урядовий портал.

– Ніхто не збирається продовжувати карантин, якщо цього не потребуватиме ситуація. Ніхто не збирається безпідставно тримати зачиненими магазини та парки. Проте, виходячи на мітинги і починаючи грубо порушувати карантинні вимоги, подумайте не лише про себе, а й про своїх рідних і близьких, яких ви можете після цього інфікувати. Я закликаю провести травневі свята вдома, щоб скоріше почати виходити з карантину, – наголосив Максим Степанов.

Як підкреслив Міністр охорони здоров’я, зараз в Україні 10406 осіб інфікованих коронавірусом. При цьому 261 летальний випадок.

– Цей показник набагато нижчий, ніж в Іспанії, де понад 236 тисяч випадків зараження коронавірусною хворобою, з них — 24 тисячі людей померли. Чи, наприклад, в Італії, де понад 203 тисячі випадків зараження, з яких 27 тисяч людей померли, – підкреслив очільник МОЗ.

Також Максим Степанов наголосив, що Україні вдалося уникнути піку зараження, в тому числі, через те, що вчасно було запроваджено карантин.

За його словами, необхідно набратися ще трохи терпіння, аби зусилля щодо розірвання ланцюгу зараження не виявилися марними.

Фото: МОН

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