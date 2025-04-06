Прогноз погоды в Одессе на 7 апреля
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем рна поднимется не юолее чем до 6-8°С тепла.
Напомним, сегодня утром, 6 апреля, в части Одесской области выпал снег. Осадки в виде снега наблюдались и в Одессе, правда, из-за плюсовой температуры надолго он не «задержался».
Прогноз погоды в Одесской области на 7 апреля
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Ночью возможны заморозки 0-5°С, местами 1-3°С тепла, днем 4-9°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой