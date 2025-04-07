Про це в інтерв’ю журналістам розповіла кліматолог Віра Балабух.

Кліматолог пояснює, що потужніші грози й град можуть завдавати значної шкоди врожаю, інфраструктурі та навіть загрожувати життю людей. Жителям регіонів, де такі явища можуть бути найсильнішими, радять облаштувати укриття та регулярно стежити за прогнозом погоди.

Також важливо посилити інформування населення про поведінку під час грозових явищ, щоб уникнути травм та мінімізувати матеріальні збитки. Крім того, нестабільність атмосфери може викликати не тільки грози й град, але й пожежі та пилові бурі.

Нагадаємо, сьогодні, у понеділок, 7 квітня 2025 року, в Одесі та Одеській області утримається прохолодна хмарна погода, проте істотних опадів не очікується.

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