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Новый коронавирус: что важно знать одесситам?

Новый коронавирус: что важно знать одесситам?

Новый штамм коронавируса, о котором ранее сообщили в Службе здравоохранения Великобритании, может быть на 70% заразнее прежнего, и на данный момент неизвестно, устойчив ли он к найденной вакцине. При этом ученые не считают, что он более смертелен или вызывает более тяжелые симптомы.

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Откуда он взялся и чем опасен?

О мутировавшем коронавирусе заявило 14 декабря британское правительство. Новый вариант COVID-19 регистрировали преимущественно на юго-востоке Англии. О нем пока известно очень мало, поскольку изучен этот штамм недостаточно.

По данным Службы здравоохранения Великобритании, коронавирус типа VUI-202012/01 передается легче, чем ранее известный штамм. Так, в регионах страны, где циркулировал новый штамм, уровень инфицирования оказался гораздо выше. В этой связи, с 20 декабря британское правительство ужесточило меры по борьбе с коронавирусом, объявив жесткий локдаун в регионах, где стремительно распространяется новый штамм инфекции.

Случаи инфицирования новым штаммом COVID-19 будут отслеживать на протяжении следующих нескольких недель.

Европа в панике

Из-за нового штамма коронавируса Европу охватила волна паники. Страны закрывают транспортное сообщение с Великобританией, где насчитывается уже более тысячи случаев заражения мутировавшим COVID-19.

Кроме того, случаи инфицирования новым штаммом коронавируса были зафиксированы в Дании, Нидерландах, Австралии, ЮАР. Также первый случай заражения обнаружили в Италии у мужчины, который недавно вернулся из Британии.

Всемирная Организация здоровья призвала европейские страны усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

В то же время, в Украине заявили, что не будут прерывать авиасообщение с Великобританией.

А как дела в Украине?

Вчера, 22 декабря, стало известно, что пациента с новым штаммом коронавируса обнаружили и в Украине. Заболевшим оказался «заробитчанин» с Закарпатья, посещавший Чехию.

«Мой пациент уже переболел новым штаммом, о котором заявила Великобритания. Когда речь шла о верификации этого, то Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И таким образом мне удалось подтвердить, что в Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса», — заявил врач-инфекционист Виктор Петров.

В свою очередь главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что тесты на COVID-19, которые используются в нашей стране, изменят таким образом, чтобы они могли определять новый штамм коронавируса.

«В конце декабря Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков, и скажет об изменении праймеров для того, чтобы изменить наши ПЦР-системы и чтобы добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового вируса», — сказал Ляшко.

Таким образом, с учетом новогодних праздников, обновленные тесты, по всей вероятности, будут доступны уже в начале нового года.

Новый штамм коронавируса: стоит ли бояться?

Между тем, на данный момент у эпидемиологов нет доказательств того, что обнаруженный штамм вируса вызывает более тяжелое течение болезни. Также не подтверждено, что мутация отличается высокой летальностью.

Для борьбы с распространением мутировавшего вируса специалисты рекомендуют придерживаться общих мер эпидемиологической безопасности:

  • часто мыть руки;
  • использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки);
  • соблюдать социальную дистанцию;
  • сократить контакты с другими людьми.

Отметим, что о появлении зараженных новым штаммом коронавируса в Одессе в настоящее время ничего не известно.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что в Великобритании обнаружили новый вид коронавируса COVID-19.

Также сообщалось, когда в Одессу поступит вакцина от COVID-19.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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