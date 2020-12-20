Коронавирус становится опаснее: в Великобритании обнаружили новый вид COVID-19

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отметив, что он распространяется значительно быстрее того варианта коронавируса, который вызвал пандемию и может быть на 70% более заразен.

Однако, по словам Джонсона, Соединенном Королевстве пока не располагает данными о том, может ли новая мутация вызвать более высокий уровень смертности больных или вызывает более тяжелую форму течения болезни.

Всемирная организация здравоохранения также прокомментировала информацию о новом виде коронавируса, отметив, что контактирует по этому поводу с властями Великобритании и будет делиться информацией по мере ее поступления.