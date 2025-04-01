Эту трагическую весть сообщили в соцсетях громады.

Жизнь воина оборвалась 24 марта 2025 года. Герою навсегда 33 года.

“Война забирает лучших … Вечная память и слава Героям! Герои не умирают, они остаются в наших сердцах! Помните их, ведь они отдали самое ценное — свою жизнь, ради Украины и каждого из нас. Они навсегда в наших мыслях, молитвах … Никогда не простим врагу ни одну потерянную жизнь!” — написали земляки погибшего.

Церемония прощания с Героем состоится в среду, 2 апреля 2025 года, в с. Вишневое.

Как сообщалось ранее, во время выполнения боевого задания, мужественно защищая Украину от российских оккупантов, погиб житель города Беляевка Одесской области, депутат и волонтер Олег Кукушкин.

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