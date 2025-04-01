Цю трагічну звістку повідомили в соцмережах громади.

Життя воїна обірвалося 24 березня 2025 року. Герою назавжди 33 роки.

«Війна забирає найкращих … Вічна пам’ять і слава Героям! Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях! Пам’ятайте їх, адже вони віддали найцінніше – своє життя, заради України і кожного з нас. Вони назавжди в наших думках, молитвах… Ніколи не пробачимо ворогу жодного втраченого життя!» – написали земляки загиблого.

Церемонія прощання з Героєм відбудеться в середу, 2 квітня 2025 року, в с. Вишневе.

Як повідомлялося раніше, під час виконання бойового завдання, мужньо захищаючи Україну від російських окупантів, загинув житель міста Біляївка Одеської області, депутат і волонтер Олег Кукушкін.

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