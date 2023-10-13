Графики отключений света: какими они могут быть этой зимой?

Как рассказал Кудрицкий в эфире телемарафона, продолжительность графиков возможных отключений света зависит от того, каким в этот день будет потребление и какими будут возможности электростанций.

«Зависит от того, каким может быть дефицит мощности в системе в целом. Если он будет невелик, это не должно быть 4 часа, если он будет больше, это может быть 4 часа или может быть какая-то другая величина. Это вопрос не к самим графикам, а какое у нас будет потребление в конкретный день и какие будут возможности наших электростанций выработать эту электроэнергию»,

– пояснил Кудрицкий.

По его словам, графики отключений будут пересмотрены. Списки потребителей и очередность возможных отключений изменят, чтобы сделать более равномерными.

«Наверное, полностью идеальной равномерности достичь нельзя, но более равномерными сделать их можно и в том числе за счет того, что сейчас местные власти имеют гораздо лучшее обеспечение автономными источниками питания, в частности, дизельными генераторами, которые могут питать объекты критической инфраструктуры»,

– отметил глава «Укрэнерго».

Напомним, ранее в Минэнерго пояснили, в каком случае могут быть введены графики отключений света.

Читайте также:

Источник: ТСН