Графики отключений света: какими они могут быть этой зимой?

В Украине пересмотрят графики возможных отключений света в случае массированных атак рашистов на энергетические объекты. По словам главы правления Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, списки потребителей и очередность возможных отключений изменят, чтобы сделать более равномерными.
Как рассказал Кудрицкий в эфире телемарафона, продолжительность графиков возможных отключений света зависит от того, каким в этот день будет потребление и какими будут возможности электростанций.
«Зависит от того, каким может быть дефицит мощности в системе в целом. Если он будет невелик, это не должно быть 4 часа, если он будет больше, это может быть 4 часа или может быть какая-то другая величина. Это вопрос не к самим графикам, а какое у нас будет потребление в конкретный день и какие будут возможности наших электростанций выработать эту электроэнергию»,
– пояснил Кудрицкий.
По его словам, графики отключений будут пересмотрены. Списки потребителей и очередность возможных отключений изменят, чтобы сделать более равномерными.
«Наверное, полностью идеальной равномерности достичь нельзя, но более равномерными сделать их можно и в том числе за счет того, что сейчас местные власти имеют гораздо лучшее обеспечение автономными источниками питания, в частности, дизельными генераторами, которые могут питать объекты критической инфраструктуры»,
– отметил глава «Укрэнерго».
Напомним, ранее в Минэнерго пояснили, в каком случае могут быть введены графики отключений света.
Читайте также:
- Одесская область готовится к холодам: какие есть резервы в случае обстрелов;
- Как будет работать мобильная связь зимой в Одессе;
- В Одессе многоквартирные дома могут бесплатно получить генераторы: подробности.
Источник: ТСН