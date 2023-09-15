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В Одессе многоквартирные дома могут бесплатно получить генераторы: подробности

В Одессе многоквартирные дома могут бесплатно получить генераторы: подробности

Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в Одесской области могут бесплатно получить генераторы. Для этого необходимо написать заявление в рабочую группу при Одесском ОВА.

Об этом во время брифинга сообщил Владимир Карпич, заместитель директора Департамента систем жизнеобеспечения Одесской ОВД.

По его словам, обращаться нужно в рабочую группу при Одесской ОВА. Там этот запрос рассмотрят и решат нужна ли ОСМД такая помощь.

Потому что были и есть случаи, когда люди, не понимая для чего им нужен генератор, все равно его просят. После обсуждения, какой генератор нужен, мы начинаем искать помощь, чтобы приобрести генератор для ОСМД, —

объяснил Карпич.

Также он добавил, когда рабочая группа одобрит такой запрос, потом она передаст генератор. Единственное условие передачи – генератор должен быть подключен к системам жизнеобеспечения дома.

Карпич рассказал, что в настоящее время от ОСМД поступило около 50 запросов на получение безвозмездных генераторов.

Напомним, 30 ноября 2022 года Одесский горсовет поддержал инициативу компенсации части стоимости генераторов.

На такую ​​услугу смогут рассчитывать жители домов, где создан ОСМД. Компенсировать планируют до 70% стоимости генератора, но не больше 100 тысяч гривен для одного дома. В целом из бюджета в 2023 году выделят 30 миллионов.

Фото иллюстративное.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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