В Одессе многоквартирные дома могут бесплатно получить генераторы: подробности

Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в Одесской области могут бесплатно получить генераторы. Для этого необходимо написать заявление в рабочую группу при Одесском ОВА.
Об этом во время брифинга сообщил Владимир Карпич, заместитель директора Департамента систем жизнеобеспечения Одесской ОВД.
По его словам, обращаться нужно в рабочую группу при Одесской ОВА. Там этот запрос рассмотрят и решат нужна ли ОСМД такая помощь.
Потому что были и есть случаи, когда люди, не понимая для чего им нужен генератор, все равно его просят. После обсуждения, какой генератор нужен, мы начинаем искать помощь, чтобы приобрести генератор для ОСМД, —
объяснил Карпич.
Также он добавил, когда рабочая группа одобрит такой запрос, потом она передаст генератор. Единственное условие передачи – генератор должен быть подключен к системам жизнеобеспечения дома.
Карпич рассказал, что в настоящее время от ОСМД поступило около 50 запросов на получение безвозмездных генераторов.
Напомним, 30 ноября 2022 года Одесский горсовет поддержал инициативу компенсации части стоимости генераторов.
На такую услугу смогут рассчитывать жители домов, где создан ОСМД. Компенсировать планируют до 70% стоимости генератора, но не больше 100 тысяч гривен для одного дома. В целом из бюджета в 2023 году выделят 30 миллионов.
Фото иллюстративное.