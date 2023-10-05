Как будет работать мобильная связь зимой в Одессе

Операторы мобильной связи заверяют, что даже если будут обстрелы энергообъектов и отключения света, таких перебоев связи, какие были прошлой зимой, не будет.

Об этом шла речь на брифинге Медиацентра Украина-Одесса.

Война продолжается и рашисты не оставляют планов оставить украинцев зимой без света, отопления, воды и связи. Чтобы одесситы и жители области могли пользоваться телефонами и интернетом, операторы построили в регионе 75 новых станций мобильной связи.

Их увеличенное количество может помочь во время блекаутов. Также на них установили новые аккумуляторы, рассчитанные как минимум на 8 часов работы.

За это время мобильные группы сотрудников должны объехать базовые станции и подключить генераторы.

Число новых станций по операторам разделилось следующим образом:

Киевстар» построил 48 новых базовых станций;

«Лайфселл» — 18;

«Водафон Украина» – 9.

Станции мобильной связи должны работать без света 3 дня

Минимальное время автономной работы станций мобильной связи, которое должно обеспечить мобильные операторы – 72 часа (3 суток).

«Есть генераторы, запасы горючего. Также принимались мобильные операторы мер по замене старых аккумуляторов. Они сейчас используют новые быстро заряжаемые литиевые аккумуляторы и дают возможность 8 часов работать без перебоев. Будет время на формирование оперативных групп по устранению проблем с подачей энергии», – рассказал и. директора департамента цифрового развития, информационной политики и киберзащиты Одесской ОВ Иван Тимошенко.

«Мы закупали дизель-генераторы и новые аккумуляторы, мы немного переработали нашу сеть. Конечно, мы развивали его и строили новые базовые станции. Плюс одна такая станция поможет всем, если будет блекать. Она позволит увеличить прочность нашей сети», – объяснил спикер «Водафон Украина» Кирилл Лазарев.

В супермаркетах и торговых центрах должен появиться бесплатный интернет

Также областная администрация сейчас работает вместе с супермаркетами и ритейлерами региона, чтобы создать на базе крупных магазинов площадки для раздачи интернета по вай-фай.

«Это на тот случай, если для мобильного интернета не хватит прочности базовых станций во время блекаута», — уточнил Иван Тимошенко.

Даже при отсутствии электричества вы можете оставаться на связи и пользоваться интернетом, если подключите интернет, работающий без света. Для этого вам необходимо подключиться к сети оптоволокном, используя технологию GPON. О компаниях, предоставляющих такую услугу в Одессе, условиях подключения и его стоимости, вы можете узнать ЗДЕСЬ.

«Количество абонентов на одну базовую станцию росло очень сильно во время блекаутов. Как смогли уплотнить покрытие и расширить трансмиссионную емкость на базовых станциях», – подтвердил ведущий инженер по планированию мобильной сети ООО «Лайфселл» Игорь Задорожный.

Представители операторов затруднились назвать общую сумму денег, потраченную на улучшение сети, но уточнили, что каждая базовая станция может стоить от 500 тысяч до 3 миллионов гривен.

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