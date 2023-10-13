Графіки відключень світла: якими вони можуть бути цієї зими?

Як розповів Кудрицький в ефірі телемарафону, тривалість графіків можливих відключень світла залежить від того, яким у цей день буде споживання та якими будуть можливості електростанцій.

«Залежить від того, яким може бути дефіцит потужності в системі загалом. Якщо він буде невеликий, це не повинно бути 4 години, якщо він буде більшим, це може бути 4 години або може бути якась інша величина. Це питання не до самих графіків, а яке в нас буде споживання в конкретний день і які можливості наших електростанцій виробити цю електроенергію»,

– пояснив Кудрицький.

За його словами, графіки відключень будуть переглянуті. Списки споживачів та черговість можливих відключень змінять, щоб зробити рівномірнішими.

«Напевно, повністю ідеальної рівномірності досягти не можна, але більш рівномірними зробити їх можна і в тому числі за рахунок того, що зараз місцева влада має набагато краще забезпечення автономними джерелами живлення, зокрема дизельними генераторами, які можуть мати об’єкти критичної інфраструктури»,

– зазначив голова «Укренерго».

Нагадаємо, раніше в Міненерго пояснили, у разі можуть бути введені графіки відключень світла.

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Джерело: ТСН