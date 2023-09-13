Новости Одессы и Одесской области

Графики отключений света будут введены только в одном случае: объяснили в Минэнерго

Графики отключений света будут введены только в одном случае: объяснили в Минэнерго

В Минэнерго отреагировали на панические настроения среди украинцев о введении графиков отключения света уже с 1 октября. Там уверяют, что распространенная в СМИ информация недостоверная.

Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики Украины.

В Министерстве уверяют, что в настоящее время электроэнергетическая, угольная, нефтегазовая отрасли усиленно готовятся к новому отопительному сезону.

В Украине продолжается самая масштабная за все времена независимости ремонтная кампания на объектах энергетики.

Благодаря этим усилиям энергосистема в полной мере будет готова к прохождению отопительного сезона без отключений электроэнергии и соответственно ограничений потребителей, —

сообщили в Минэнерго.

Также в Министерстве доводят до сведения, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. В дневные часы наблюдается профицит мощностей. Поэтому применение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется.

Однако отключения потребителей возможны в случае повреждения энергетической инфраструктуры врагом во время обстрелов, как это происходило в прошлом отопительном сезоне, —

подчеркивают в Министерстве.

Но поскольку в прошлом году в некоторых регионах Украины было несправедливо распределение электроэнергии между потребителями, операторы системы распределения уже разработали и заранее опубликовали графики возможных отключений. Но графики будут применяться только в случае обстрелов и повреждения энергетического оборудования.

На сегодняшний день никаких отключений бытовых потребителей во время всего осенне-зимнего периода не предусматривается, —

заверили в Минэнерго.

Напомним, в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую ​​услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по этой ссылке.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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