Внимание — ДТЭК сделал важное заявление о графиках отключения света

Информация появилась в официальном телеграмм-канале ДТЭК.

В компании опровергли информацию, что начнут выключать свет по графикам, размещенным на сайте.

Официально сообщаем: графики отключений размещены на сайтах постоянно, круглый год. Однако они не применяются. Если будет такая необходимость – мы обязательно об этом сообщим, –

отметили в сообщении.

Поскольку прошлогодний осенне-зимний период был тяжелым и для энергетиков, и для потребителей, чтобы не сеять панические настроения в обществе, в ДТЭК отмечают, чтобы украинцы следили за информацией только на официальных сервисах ДТЭК.

Мы всегда максимально оперативно информируем о любых изменениях, —

сообщили в компании.

Напомним, с 1 июня выросла цена за кВт света, поскольку поврежденную в результате российских обстрелов энергосистему нужно было возобновлять и подготовить к новому отопительному сезону.

«Одесская жизнь» писала, что по состоянию на сегодняшний день 100% объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Одесской области готовы к отопительному сезону, который планируется начать с 1 ноября.

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