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Госэкоинспекция назвала сумму убытков от затонувшего в Одессе танкера Delfi

Госэкоинспекция назвала сумму убытков от затонувшего в Одессе танкера Delfi

Приблизительный размер убытков, которые нанес окружающей природной среде затонувший в Одессе танкер Delfi, оценили в 20 тыс. долларов. 

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Об этом в эфире NewsOne заявил глава Госэкоинспеции Украины Андрей Мальованый.

Сумма не окончательная, поскольку утечка нефтепродуктов с танкера может повториться.

“Окончательная сумма убытков будет начислена по результатам завершения работ по подъему и отбуксировки судна. Я надеюсь, что не придется подрядчикам разрезать судно, что сможет больший вред окружающей среде нанести. Но пока по методике начисления убытков Госэкоинспекция в Одесской области начислено уже около 20 тысяч долларов”, – сообщил Мальованый.

Оценивали ущерб по формуле – 280 долларов за 1 кг нефтепродуктов.

Как сообщалось, судно начнут убирать с пляжа “Дельфин” в Одессе не ранее сентября. Администрация морпортов пока объявила тендер.

Напомним, очередная попытка поднять затонувший танкер завершилась неудачей. Ситуацию признали чрезвычайной, но местного уровня.

Ранее  мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что танкер при крушении повредил волнорез и мэрия готовит соответствующий иски к судовладельцу.

Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.

Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.

Другие подробности – ЗДЕСЬ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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