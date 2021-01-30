Новости Одессы и Одесской области

Главные события Одессы за 29 января: очистка Дерибасовской и Лего-снеговик

Главные события Одессы за 29 января: очистка Дерибасовской и Лего-снеговик

В пятницу, 29 января 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.

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Верховная рада внесла изменения в Госбюджет-2021 для обеспечения граждан субсидиями. Предусматривается новая бюджетная программа для предоставления компенсации в связи с повышением тарифов на электроэнергию.

29 января суд отменил домашний арест бывшему лидеру одесского «Правого сектора» Сергею Стерненко, которого уже 2,5 года судят за убийство.

В одесских школах и детсадах хотят установить посты муниципальной охраны.

Корреспондент «Одесской жизни» запечатлел, как справляются с последствиями непогоды на улице Дерибасовской.

Житель Великого Дальника под Одессой Анатолий Кириенко вылепил почти трехметрового снеговика, который похож на человечка из Лего.

Фото Ивана Мягченкова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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