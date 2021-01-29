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Верховная Рада ввела субсидии на электроэнергию: кто сможет получить?

Верховная Рада ввела субсидии на электроэнергию: кто сможет получить?

Верховная рада внесла изменения в Госбюджет-2021 для обеспечения граждан субсидиями.

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“За” на заседании 29 января проголосовали 310 нардепов.

Напомним, что с 1 января 2021 года отменили льготный тариф на электроэнергию.

Поэтому предусматривается новая бюджетная программа для предоставления компенсации в связи с повышением тарифов на электроэнергию. Субсидии смогут получить:

  • население, проживающее в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности),
  • население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности),
  • многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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