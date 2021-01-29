Верховная Рада ввела субсидии на электроэнергию: кто сможет получить?

«Пакет малыша»: как выдают беби-боксы в 2021 году? С 4 декабря 2020 года вступило в силу постановление Кабинета министров Украины №1180 от 25.11.2020 года, которым утвержден Порядок предоставления при рождении ребенка одноразовой помощи «пакет малыша» и внесены изменения в Порядок и условия реализации пилотного проекта «Монетизация одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша» в 2020-2021 годах». ПОДРОБНЕЕ

Кому не дадут жилищную субсидию? – новые правила В этом году в Украине расширили программу получения субсидий на оплату коммуналки. Но их будут выдавать по новым правилам. Государство ужесточило требования к получателям субсидии. Семьям, претендующим на заветную помощь, нужно соответствовать ряду критериев. ПОДРОБНЕЕ