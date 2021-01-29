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Одесские школы и детсады хотят обеспечить муниципальной охраной

Одесские школы и детсады хотят обеспечить муниципальной охраной

В одесских школах и детсадах хотят установить посты муниципальной охраны.
С таким предложением выступил директор департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета Виктор Кузнецов на заседании депутатской комиссии по вопросам регламента и депутатской этики.

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Так, после серии массовых минирований в детских садах в департаменте муниципальной безопасности появилась идея – заменить школьных сторожей охранниками, которые бы были в штате коммунального предприятия «Муниципальная стража».

«Они могли бы заступать на службу в школьных и дошкольных учреждениях. Мы бы проверили их на адекватность, возможность выполнять эту работу, судимость, попросили бы пройти медкомиссию и надеть форму», – говорит Кузнецов.

Каждый такой пост предлагается оборудовать тревожной кнопкой для вызова группы быстрого реагирования.

Сейчас в городе пока есть только три таких группы, в будущем добавят еще одну. Каждая из них будет закреплена за определенным районом города.

Кроме того, в департаменте считают необходимым обеспечить детсады и школы системами видеонаблюдения и интегрировать их в городскую систему «Безопасный город». В зависимости от конфигурации периметра школы или детского сада понадобится от 5 до 8 камер. Они должны быть с функциями аналитики, распознаванием лиц и возможностью работы в ночном режиме.

«Функция аналитики даст возможность при сообщении о минировании в считанные минуты получить информацию о тех, кто заходил в учреждение, и заходили ли посторонние лица», – подчеркнул чиновник.

Напомним, 25 января полиция искала взрывчатку в 373 детских садах Одессы, а до этого, 20 января, – в 186 дошкольных учреждениях.

Фото: АТН

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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