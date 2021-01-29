Суд отменил ночной арест одесского активиста Стерненко и передал его на поруки депутату

Сегодня, 29 января, суд отменил домашний арест бывшему лидеру одесского «Правого сектора» Сергею Стерненко, которого уже 2,5 года судят за убийство.

Как сообщил из зала суда в своем Facebook сам активист, суд передал его на поруки народному депутату от партии «Голос» Роману Лозинскому.

Кроме того, Стерненко заявил, что «это только начало», и в дальнейшем вместе со своим адвокатом он намерен добиться полного оправдания.

Напомним, в декабре 2020 года Приморский районный суд Одессы продлил Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Ранее прокуратура настаивала на ужесточении меры пресечения и требовала заключить Стерненко в следственный изолятор.

Как сообщала «Одесская жизнь», на бывшего лидера ячейки «Правого сектора» в Одессе было совершено три нападения. Во время последнего, в мае 2018 года, Стерненко, защищаясь, ранил одного из нападавших, Ивана Кузнецова. От ранений тот погиб. Второй нападавший жив.

Сам Стерненко утверждает, что совершил убийство в результате самообороны.

Фото из Facebook Сергей Стерненко