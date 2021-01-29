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Суд отменил ночной арест одесского активиста Стерненко и передал его на поруки депутату

Суд отменил ночной арест одесского активиста Стерненко и передал его на поруки депутату

Сегодня, 29 января, суд отменил домашний арест бывшему лидеру одесского «Правого сектора» Сергею Стерненко, которого уже 2,5 года судят за убийство.

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Как сообщил из зала суда в своем Facebook сам активист, суд передал его на поруки народному депутату от партии «Голос» Роману Лозинскому.

Кроме того, Стерненко заявил, что «это только начало», и в дальнейшем вместе со своим адвокатом он намерен добиться полного оправдания.

Напомним, в декабре 2020 года Приморский районный суд Одессы продлил Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Ранее прокуратура настаивала на ужесточении меры пресечения и требовала заключить Стерненко в следственный изолятор.

Как сообщала «Одесская жизнь», на бывшего лидера ячейки «Правого сектора» в Одессе было совершено три нападения. Во время последнего, в мае 2018 года, Стерненко, защищаясь, ранил одного из нападавших, Ивана Кузнецова. От ранений тот погиб. Второй нападавший жив.

Сам Стерненко утверждает, что совершил убийство в результате самообороны.

Фото из Facebook Сергей Стерненко

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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