Главные события Одессы за 21 октября: коронавирус не сдается, а горючее дорожает

Сегодня, в среду, 21 октября, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

В течение последних суток по всей стране подскочили цены на горючее для автомобилей, и Одесса не стала исключением.

В Одесской области за сутки зафиксировали 614 случаев коронавируса. Это новый антирекорд.

Сегодня, 21 октября, в Одессе на строительной площадке погибли двое рабочих.

Интенсивность «красного прилива» в Одесском заливе пошла на спад в связи с похолоданием и понижением температуры морской воды.

Аэропорт Одессы посетил самолет-акула АН-26. Это воздушное судно знаменито своей ливреей, которую оно получило во время съемок в голливудском блокбастере «Неудержимые-3».