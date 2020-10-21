Главные события Одессы за 21 октября: коронавирус не сдается, а горючее дорожает

Сегодня, в среду, 21 октября, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.
В течение последних суток по всей стране подскочили цены на горючее для автомобилей, и Одесса не стала исключением.
В Одесской области за сутки зафиксировали 614 случаев коронавируса. Это новый антирекорд.
Сегодня, 21 октября, в Одессе на строительной площадке погибли двое рабочих.
Интенсивность «красного прилива» в Одесском заливе пошла на спад в связи с похолоданием и понижением температуры морской воды.
Аэропорт Одессы посетил самолет-акула АН-26. Это воздушное судно знаменито своей ливреей, которую оно получило во время съемок в голливудском блокбастере «Неудержимые-3».