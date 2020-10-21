«Красный прилив»: чем одесситам угрожают опасные водоросли в Черном море?

В начале октября в Одесском заливе специалисты заметили так называемый «красный прилив». Это явление связано с бурным развитием динофитовых одноклеточных водорослей, которые выделяют очень опасные токсины. Как сейчас обстоит дело?

Сейчас интенсивность «красного прилива» пошла на спад в связи с похолоданием и понижением температуры морской воды. Однако ситуация повторится в следующем году.

«Это явление сезонное. Но необычно было то, что это произошло в середине осени. Обычно такое цветение наблюдаются в весенний период, в начале лета. Причиной этому являются климатические изменения и отсутствие контроля за сточными водами и загрязнение водоёмов», — говорит эколог Владислав Балинский.

По его словам, один из видов динофлагеллят Lingylodinium polyedra зацвел в Одесском заливе впервые и он достаточно опасен.

«Проблема в том, что именно этот организм выделяет смертельно опасные токсины. Поэтому ситуацию необходимо контролировать на государственном уровне и полностью запрещать потребление морепродуктов, выловленных во время цветения.

Такие токсины даже специально выделяли для использования в качестве химического оружия во время Второй мировой войны», — рассказывает эколог.

Отметим, цветение динофлагеллят было замечено в районе Коблево, Очакова, Затоки, пляжа «Лузановка», Одесского морского порта.

Фото иллюстративное, источник – mcall.com