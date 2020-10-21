Трагедия на одесской стройке: обвалившийся котлован похоронил заживо двух рабочих

В Одессе произошло ЧП на улице Базарной, 57: там от балкона отвалился большой кусок и рухнул на тротуар.

Улица Приморская в Одессе: оживленное движение транспорта, множество зданий в плачевном состоянии. Ближе к Пересыпскому мосту, по нечетной стороне — надежное металлическое ограждение. Высокое, длинное, без «дырочек», с узенькой полоской рядом для пешеходов. Увидеть, что за ограждением, можно лишь (и то лишь частично), если перейти на другую сторону улицы.

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