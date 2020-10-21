Трагедия на одесской стройке: обвалившийся котлован похоронил заживо двух рабочих

Сегодня, 21 октября, в Одессе на строительной площадке погибли двое рабочих.
По сообщению ГСЧС, трагедия случилась на стройплощадке по улице Академика Сахарова, где обвалился котлован. Двое рабочих оказались под обломками строительных конструкций.
Спасатели достали из-под завала тела рабочих. Медики скорой помощи констатировали смерть.
Чтобы извлечь пострадавших, спасателям пришлось задействовать экскаватор строительной компании. Также к спасательной операции привлекли 20 сотрудников ГСЧС и 4 единицы техники.
Фото: ГСЧС Украины