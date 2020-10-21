В Одессе резко подорожал бензин (фото)

В течение последних суток по всей стране подскочили цены на горючее для автомобилей, и Одесса не стала исключением.

«Одесская жизнь» побывала на заправках самых популярных отечественных компаний и провела мониторинг текущих цен.

В частности, «БРСМ-Нафта» подняла цену на бензин в Одесской области, как и в других регионах, на 30 коп/л: А-92 в этой сети подорожал с 20,49 до 20,79 грн/л, А-95 — с 21,49 до 21,79 грн/л. При этом дизельное топливо прибавило в цене 50 коп/л и сейчас обходится в 19,79 грн/л.

Одесская сеть «Катрал» повысила цены на бензин марки А-95 на 40 коп/л, однако на столько же снизила цену на дизтопливо. На «премиальных» станциях WOG, «OKKO» и SOCAR ценовой диапазон составляет в среднем 0,5-0,8 грн.

По данным ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95», 21 октября стоимость сжиженного газа выросла в пределах от 5 до 30 коп/л. Самый дорогой газ продается как раз в Одесской области — 12,58 грн/л, он подорожал на 11 коп.

По словам директора «Консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, подорожание будет не массовым, а индивидуальным по каждой розничной сети, по мере продажи более дешевых запасов.

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