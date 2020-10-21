В аэропорт Одессы наведалась «акула» из голливудского блокбастера

Аэропорт Одессы посетил самолет-акула АН-26. Это воздушное судно знаменито своей ливреей, которую оно получило во время съемок в голливудском блокбастере «Неудержимые-3».

О необычном «госте» рассказали на странице аэропорта в Facebook.

Этот самолет «сыграл» одну из главных ролей вместе с плеядой звезд, среди которых Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтэм, Антонио Бандерас и многие другие.

Отметим, что сейчас самолет-акула входит в состав флота украинской авиакомпании «Элерон». В частности, его задействуют для доставки почтовых отправлений.

Фото: пресс-служба Одесского аэропорта