Главные события Одессы 21 января: минус Ленин, плюс странная «мотивация»

В четверг, 21 января 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Минздрав Украины запустил онлайн-карту пунктов бесплатного тестирования на COVID-19. В частности, в Одессе сдать бесплатный тест на коронавирус можно по 11-ти адресам.

Одесситу, который 20 января совершил жуткое двойное убийство в микрорайоне Таирова, объявили о подозрении.

Строительство железнодорожной магистрали для скоростных поездов между Киевом и Одессой может стать предметом обсуждения между украинской и французской сторонами во время визита в Киев президента Франции Эммануэля Макрона.

В селе Калчева Болградского района Одесской области снесли памятник Ленину.

В Одессе новшество: рядом со многими памятниками-скульптурами и арт-объектами установлены таблички с «мотивацией».

Фото Марии Котовой