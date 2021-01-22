Новости Одессы и Одесской области

Главные события Одессы 21 января: минус Ленин, плюс странная «мотивация»

Главные события Одессы 21 января: минус Ленин, плюс странная «мотивация»

В четверг, 21 января 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

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Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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