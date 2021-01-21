Где в Одессе можно бесплатно сдать тест на COVID-19?

Минздрав Украины запустил онлайн-карту пунктов бесплатного тестирования на COVID-19.
Всего на карте 2 373 таких пункта по всей стране, из них 76 находятся в Одесской области.
В частности, в Одессе сдать бесплатный тест на коронавирус можно по таким адресам:
- ул. Академика Сахарова, 50;
- 20-й км Старокиевской дороги, каб. №7;
- ул. Академика Заболотного, 26, 32;
- ул. Академика Воробьева, 3;
- ул. Малиновского 61а;
- ул. Пастера, 3;
- ул. Стапортофранковская, 24;
- ул. Судостроительная, 1;
- ул. Фонтанская дорога, 110;
- проспект Добровольского, 37;
- ул. Маршала Говорова, 26.
Напомним, за последние судки в Одесской области выявили 233 новых случаев коронавируса. Выздоровели 1206 человек. Данных о летальных случаях нет.