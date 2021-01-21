Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе можно бесплатно сдать тест на COVID-19?

Где в Одессе можно бесплатно сдать тест на COVID-19?

Минздрав Украины запустил онлайн-карту пунктов бесплатного тестирования на COVID-19.

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Всего на карте 2 373 таких пункта по всей стране, из них 76 находятся в Одесской области.

В частности, в Одессе сдать бесплатный тест на коронавирус можно по таким адресам:

  • ул. Академика Сахарова, 50;
  • 20-й км Старокиевской дороги, каб. №7;
  • ул. Академика Заболотного, 26, 32;
  • ул. Академика Воробьева, 3;
  • ул. Малиновского 61а;
  • ул. Пастера, 3;
  • ул. Стапортофранковская, 24;
  • ул. Судостроительная, 1;
  • ул. Фонтанская дорога, 110;
  • проспект Добровольского, 37;
  • ул. Маршала Говорова, 26.

Напомним, за последние судки в Одесской области выявили 233 новых случаев коронавируса. Выздоровели 1206 человек. Данных о летальных случаях нет.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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