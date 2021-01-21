Где в Одессе можно бесплатно сдать тест на COVID-19?

Всего на карте 2 373 таких пункта по всей стране, из них 76 находятся в Одесской области.

В частности, в Одессе сдать бесплатный тест на коронавирус можно по таким адресам:

ул. Академика Сахарова, 50;

20-й км Старокиевской дороги, каб. №7;

ул. Академика Заболотного, 26, 32;

ул. Академика Воробьева, 3;

ул. Малиновского 61а;

ул. Пастера, 3;

ул. Стапортофранковская, 24;

ул. Судостроительная, 1;

ул. Фонтанская дорога, 110;

проспект Добровольского, 37;

ул. Маршала Говорова, 26.

Напомним, за последние судки в Одесской области выявили 233 новых случаев коронавируса. Выздоровели 1206 человек. Данных о летальных случаях нет.