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Жуткое убийство на Таирова: одессит обезглавил отца, совершая «ритуальный обряд» (видео)

Жуткое убийство на Таирова: одессит обезглавил отца, совершая «ритуальный обряд» (видео)

Полицейские объявили о подозрении 30-летнему одесситу, который 20 января совершил жуткое двойное убийство в микрорайоне Таирова.

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Как сообщает управление полиции в Одесской области, ужасное происшествие произошло в арендованной квартире на проспекте Небесной Сотни, где проживали убийца и его жертвы.

«Злоумышленник ножом отрезал 53-летнему отцу голову и разрезал брюшную полость, а 32-летнему знакомому нанес многочисленные ножевые ранения», – рассказали в полиции.

Как пояснил сам подозреваемый, он лишил мужчин жизни, исполняя некий «ритуальный обряд».

В рамках начатого уголовного производства назначен ряд экспертиз с целью исследовать психическое состояние подозреваемого и выяснить, насколько вменяем он был в момент совершения преступления.

Следователи ходатайствуют о заключении задержанного под стражу без возможности внесения залога. За содеянное ему может грозить либо до 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

Как сообщалось ранее, 20 января 30-летний одессит убил двоих мужчин – собственного отца и 32-летнего знакомого. Отцу он отрезал голову и разгуливал с ней по улице. А второй жертве вспорол живот и обмотал себя кишками убитого. Правоохранители задержали убийцу в его доме, где и нашли тела убитых.

По информации из соцсетей, отвечая на вопрос, зачем он зарезал двух человек молодой человек ответил: «Потому что мне так захотелось».

Также сообщалось, что убийца с Таирова злоупотреблял наркотиками, из-за чего накануне лишился работы.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

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Фото и видео: пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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