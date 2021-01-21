Одесское новшество: рядом со скульптурами появились таблички с мудрыми мыслями (фото)

В Одессе новшество: рядом со многими памятниками-скульптурами и арт-объектами установлены таблички «с мотивацией». Это цитаты, призывающие ценить искусство и дающие «установки», как нужно относиться к памятникам и скульптурам.

Так, к примеру, у многострадального нашего Лаокоона табличка вещает: «Плями на мистецтві – плями на суспільстві»; рядом с недавно испоганенным Котом-джентльменом появилось табличка с текстом: «Мистетцтво має бути почутим».

Идея хорошая, но… Одну табличку корреспондент «Одесской жизни» обнаружила не у памятника, а рядом с деревом на Приморском бульваре. Некоторые таблички рядом со скульптурами стоят перевернутыми. Ну а одна из них вообще закрыла Кота-джентльмена, его, бедного, и не видно.

Для кого установлены эти таблички? Вероятно, для нас с вами. А среди нас имеются вандалы. И им как-то все равно, что там написано рядом с памятником-скульптурой-арт-объектом, который они решили испоганить.

Ну а рядом с «Эротом и Психеей» в Пале-Рояле от такой таблички уже не осталось ни текста, ни стекла: осколки разбросаны рядом, а у подножия памятника валяются другие ее элементы…

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