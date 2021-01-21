Скоростной поезд из Одессы в Киев: власти хотят договориться с французами

Строительство железнодорожной магистрали для скоростных поездов между Киевом и Одессой может стать предметом обсуждения между украинской и французской сторонами во время визита в Киев президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко на онлайн-конференции “7 лет после Майдана”. Подготовка к визиту уже ведется, сказал дипломат.

Он выразил надежду, что в ходе визита президента Франции в Украину будет подписано несколько очень важных и масштабных контрактов.

“Это, прежде всего, большой контракт с компанией Alstom и правительством Украины по поставке электровозов, который предусматривает локализацию также в Украине. Мы также надеемся, что успеем проработать вопрос относительно расширения сотрудничества с компанией Alstom по строительству железнодорожных высокоскоростных путей между Киевом и Львовом, Киевом и Одессой”, – отметил Омельченко.

Ранее сообщалось, что “Укрзалізниця” планирует соединить скоростными поездами самые крупные города Украины. Читайте об этом: Как гиперлуп, только другой: “Укрзалізниця” анонсировала проект скоростного поезда из Киева в Одессу

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины обсуждает с вероятными партнерами (заинтересованы, якобы, итальянцы и китайцы) вопрос о строительстве высокоскоростной железной дороги. Предполагается, что она будет вести из Одессы в Киев, а далее во Львов и к границе с Евросоюзом.

В 2018 году тогдашний глава “Укрзалізниці” Евгений Кравцов сообщал, что техническая группа компании изучает вопрос строительства высокоскоростной евромагистрали между Киевом, Винницей, Одессой и Львовом. При этом центром отправления поездов должна быть Винница.

В том же году власти рассказывли, что Киев и Одессу соединит ваккуумный поезд Hyperloop (гиперлуп).