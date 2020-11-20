Главные события Одессы 20 ноября: беспредел на Академической и коронавирусный лицей

Сегодня, в пятницу, 20 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких главных событиях.

Ситуация с захватом территории двора многоэтажки на Академической, 11 в Одессе перешла в новую фазу – протестующие снесли незаконный забор.

В Одессе открыто уголовное производство после потасовки на улице Академической между активистами и «титушками», охранявшими незаконное ограждение возле жилого дома.

Хорошковский суд Москвы на два месяца арестовал экс-депутата Одесского городского совета Олега Маркова. Ему вменяют контрабанду археологических артефактов – так называемого «скифского золота» на сумму в несколько сотен тысяч долларов.

Учащихся одесского Ришельевского лицея перевели на дистанционное обучение. В заведении выявили вспышку коронавирусной инфекции COVID-19.

В одесском футбольном клубе “Черноморец” – вспышка заболевания коронавирусом среди игроков.