Одесский Ришельевский лицей перевели на дистанционное обучение: здесь окопался «ковид»

Как стало известно, коронавирусом заразился директор лицея Валерий Колебошин и значительное количество учащихся.

По сообщению пресс-службы Одесской областной госадминистрации, сейчас в лицее проводится дезинфекция. После этого учебное заведение будет работать в режиме смешанного обучения.

Отметим, что это первый в Одессе случай, когда на карантин закрывают целую школу. До этого на самоизоляцию уходили просто единичные классы.

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Фото: odessa.online