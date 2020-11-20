Одесские полицейские начали расследование «хулиганства» на Академической (видео)

В Одессе открыто уголовное производство после потасовки на улице Академической между активистами и «титушками», охранявшими незаконное ограждение возле жилого дома.

Как сообщили в Приморском отделе одесской полиции, сегодня, 20 ноября, на улице Академической в Одессе случился конфликт между «недовольными строительством гражданами» и сотрудниками охранной фирмы, в ходе которого в ход пошел слезоточивый газ. Некоторые участники потасовки получили травмы и обратились за медицинской помощью.

По данному факту в полиции открыли криминальное производство по статье «Хулиганство».

«Лица, причастные к правонарушению, устанавливаются», – заявили правоохранители.

Как сообщалось, сегодня на улице Академической, 11 активисты снесли забор, установленный на незаконно захваченной придомовой территории. Полицейские и охранники защищали сооружение, и в результате началась массовая драка, о чем свидетельствует видео «Одесской жизни», снятое на месте событий.

Прибывшие правоохранители пытались задерживать сломавших забор людей и на время блокировали улицу Говорова.

Напомним, противостояние на улице Академической в Одессе продолжается уже третий день после того как неизвестные захватили и окружили строительным забором часть двора и начали уничтожать там зеленую зону.

Также сообщалось, что сегодня, 20 ноября, у здания областного главка полиции на Еврейской прошла акция протеста против бездействия полиции. Участники акции подписали обращение с требованием привлечь к ответственности сотрудников полиции, которые бездействовали в этой ситуации, в частности, когда вечером 19 ноября «титушки» избили одного из противников захвата территории.

Также в ситуацию вмешался народный депутат Алексей Леонов, который направил уже три запроса о происходящем на Академической.

Напомним, вечером 19 ноября контролирующие захват «титушки» избили местного жителя, все происходило на виду полицейских, которые не вмешались в ситуацию.

По словам местных жителей, хозяин квартиры №67 на первом этаже дома №11 по улице Академической, Станислав Гайдукович, хочет сделать пристройку к дому, чтобы таким образом переоборудовать жилье под офис. Весной этого года он уже проводил масштабную вырубку зеленых насаждений. Тогда незаконные работы удалось остановить. Но после проведения местных выборов они продолжились.

Так, вечером в четверг, 19 ноября, на Академической начали пилить деревья и копать фундамент под пристройку к дому. В знак протеста жители дома перекрывали дорогу на улице Говорова.