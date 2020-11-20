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Скифское золото: в России на два месяца арестовали экс-депутата горсовета Одессы

Скифское золото: в России на два месяца арестовали экс-депутата горсовета Одессы

Хорошковский суд Москвы на два месяца арестовал экс-депутата Одесского городского совета Олега Маркова. 

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Ему вменяют контрабанду археологических артефактов – так называемого “скифского золота” на сумму в несколько сотен тысяч долларов.

Олега Маркова задержали сотрудники ФСБ при попытке продать ценности в в банковском отделении в “Москва – Сити” и теперь ему “светит” до 7 лет лишения свободы, пишут росСМИ.

Сам экс-депутат намерен обжаловать свой арест.

Олег Марков уехал в Россию после ареста своего брата Игоря Маркова, бывшего нардепа и лидера партии Родина.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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