Главные события Одессы 10 декабря: депутат с «короной» и фастфуд-террорист

Вчера, в четверг, 10 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.
Представители СБУ и Государственной фискальной службы провели обыски у бывшего председателя Одесского областного совета Сергея Паращенко.
Известный одесский шоумен, экс-кандидат в мэры Одессы, а ныне депутат городского совета от партии «Слуга народа» Олег Филимонов заразился коронавирусом.
В центре Одессы мужчина угрожал взорвать гранату в заведении быстрого питания McDonald’s.
Начальник госпредприятия «Морской порт «Черноморск» в Одесской области попался детективам Национального антикоррупционного бюро.
Новая взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта получила сертификат о готовности.