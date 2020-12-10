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Начальник порта “Черноморск” попался на крупной взятке (фото)

Начальник порта “Черноморск” попался на крупной взятке (фото)

Начальник госпредприятия “Морской порт “Черноморск” (Одесская область) попался детективам Национального антикоррупционного бюро. 

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Они поймали его на взятке в размере 250 тысяч долларов, сообщила пресс-служба НАБУ. Задержали также посредника.

Суть дела: порт “Черноморск” был одним из кредиторов компании, которая обанкротилась. Появился инвестор, который готов был в нее вложиться. И директор порта потребовал с нее 250 тыс. долларов “за лояльность” при согласовании плана санации.

По данным Телеграмм-канала “Черноморск” НАБУ задержало и.о. директора морпорта “Черноморск” Игоря Шевченко.

Напомним, что сегодня также были обыски в шикарном особняке экс-главы Одесского облсовета.

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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