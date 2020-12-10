Новая ВПП Одесского аэропорта получила сертификат о готовности

Украинская авиакомпания-лоукостер SkyUp запланировала более 60 маршрутов в 21 страну, из которых 50% из регионов, – в летней программе-2021.

Парковка для автотранспорта в аэропорту Одессы стала бесплатной. Однако с условием. Можно воспользоваться лишь парковочной зоной №2 и на срок не более 30 минут. Зона эта рассчитана на 210 автомобилей, сказано на сайте аэропорта. За время свыше 30 минут – придется платить. Все остальные парковочные зоны в аэропорту – платные. Фото: сайт Вгоророде С июня

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