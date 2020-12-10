Новая ВПП Одесского аэропорта получила сертификат о готовности

Об этом в Фейсбук сообщил глава «Укринфрапроекта» Кирилл Хомяков.
“Далее будет процедура сертификации в Государственной авиационной службе Украины для возможности осуществления полетов. Наконец, очень скоро самолеты смогут пользоваться новой взлетно-посадочной полосой“, – написал Хомяков.
Новая взлетная полоса имеет 2800 метров и построена параллельно старой, которая примет статус рулежной дорожки, а в случае необходимости, будет задействована как резервная.
Ранее ВПП планировали открыть летом 2020 года.