Главные новости Одессы за 30 октября: киношная карта и грусть яхтсменов

Вчера, 30 октября, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.

В Украине с понедельника, 2 ноября, будет действовать новое карантинное зонирование в связи с коронавирусом. В Одесской области по-прежнему не будет «зеленой» и «желтой» зон. А вот «красная» расширилась.

В сети обнародовано видео, на котором представлен процесс «подсчета голосов» в территориальном избирательном комитете Суворовского района Одессы.

Школы Одессы возобновят работу после каникул уже в понедельник, 2 ноября.

Появилась полезная, интересная и увлекательная карта, с помощью которой можно путешествовать по киношной Одессе.

В Черноморском яхт-клубе уже началась активная подготовка судов к холодам. По словам яхтсменов, процесс подготовки к зиме – довольно грустное мероприятие.

Фото Ивана Мягченкова