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Каникулы заканчиваются: когда одесские школы возобновят работу

Каникулы заканчиваются: когда одесские школы возобновят работу

Школы Одессы возобновят работу после каникул уже в понедельник, 2 ноября. 

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Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одессы Елена Буйневич.

Она отметила, что родителям школьников дополнительно позвонят классные руководители, чтобы собрать информацию о состоянии здоровья детей.

“Классы точечно закрывают на карантин, если в них болеют 20 и более процентов детей. И речь идет абсолютно обо всех вирусных заболеваниях”, – отметила Буйневич.

Она также отметила, что детей временно можно перевести на дистанционное обучение независимо от медицинских показаний. Для этого нужно позвонить в отдел образования в своем районе, там должны дать необходимые рекомендации.

Напомним, с 19 октября одесские школьники учились дистанционно, а потом ушли на каникулы.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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