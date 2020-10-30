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Подсчет голосов в Одессе: обнародовано видео депутатских «разборок» в избиркоме (видео)

Подсчет голосов в Одессе: обнародовано видео депутатских «разборок» в избиркоме (видео)

В сети обнародовано видео, на котором представлен процесс «подсчета голосов» в территориальном избирательном комитете Суворовского района Одессы.

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Видео опубликовал в Facebook одесский активист Виктор Мельников.

Главные «герои» видео – депутаты от партии «Доверяй делам».

«Депутаты от «Доверяй делам», как они есть. Знакомьтесь – на первом видео Марина Лозовенко, на втором – Ирина Куценко, а вишенка на торте с угрозами – глава Суворовской райадминистрации и кандидат от партии мэра в райсовет Сергей Кондратюк», – комментирует Мельников.

Напомним, ранее в Одессе полиция открыла два уголовных производства за попытку срыва работы территориальной избирательной комиссии.

По данным правоохранителей, 28 октября в Суворовский отдел полиции обратились представители двух политических сил, которые присутствовали на заседании ТИК. Они сообщили о попытке сорвать работу комиссии и порче бюллетеней ее головой.

Как выяснилось, одна из сторон требовала от комиссии пересчета голосов с девяти избирательных участков, а вторая была против этого. Несколько часов участники избирательного процесса пытались договориться, но все закончилось тем, что одну из конфликтующих сторон выдворили из зала заседаний.

Фото: Панорама

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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